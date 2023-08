PSG : le bel échange entre Kang-In Lee et Neymar

Transféré au Paris Saint-Germain cet été en provenance de Majorque, Kang-In Lee a sans aucun doute franchi un cap dans sa jeune carrière. Quatrième recrue parisienne de l’été, l’ailier sud-coréen nourrissait depuis longtemps l’ambition d’évoluer aux côtés des meilleurs joueurs de la planète, à l’image de Neymar. Les deux hommes ont fait connaissance à l’occasion de la tournée en Asie effectuée par le club de la capitale. Depuis, les deux joueurs semblaient avoir noué une belle relation mais le Brésilien a décidé de plier bagage et de rejoindre l’Arabie saoudite, au grand dam de Kang In Lee.

Déçu, Kang In Lee a malgré tout tenu à lui rendre un bel hommage en marge de son départ à Al Hilal : « ça a été court mais ce fut très spécial pour moi, je te souhaite le meilleur », peut-on lire sur le compte Instagram de l’ancien joueur de Majorque. Ce à quoi Neymar lui a répondu : « Un tout petit peu de temps… Mais tu as déjà une place dans mon cœur, on se voit après fils ». À noter que d’autres Parisiens ont réagi au départ de Neymar comme Marquinhos, Manuel Ugarte ou encore Hugo Ekitike. Seul Kylian Mbappé est resté muet jusqu’à présent.