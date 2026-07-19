Coupe du Monde 2026 : les mots touchants de la grand-mère de Lamine Yamal

À l’approche de la grande finale de la Coupe du Monde entre l’Espagne et l’Argentine ce dimanche (21h), le plus beau soutien de Lamine Yamal vient de sa famille. Sa grand-mère, Fatima Nasraoui, a partagé son immense fierté et toute son excitation à l’idée de voir le jeune prodige de la Roja marquer l’histoire en remportant le deuxième Mondial de l’histoire de la sélection ibérique.

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🚨Les magnifiques mots de Fatima Nasraoui (grand-mère de Lamine Yamal) qui encourage son petit-fils pour la finale 🥹👵🏽 :



« Je veux que l’Espagne gagne ! Si mon petit-fils marque, je vais devenir folle ! Je vais crier, hurler, faire la fête… ça va être incroyable.



Merci, mon… pic.twitter.com/742JnDGfL8 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) July 18, 2026

Une émotion sincère qu’elle a exprimée avec ces mots dans un reportage à la télévision : « je veux que l’Espagne gagne ! Si mon petit-fils marque, je vais devenir folle ! Je vais crier, hurler, faire la fête… ça va être incroyable. Merci, mon fils… Merci du fond du cœur. Je suis tellement heureuse ! Tout le monde me connaît, vous savez à quel point ça compte pour moi. Merci, merci, merci. »