OM : Pierre-Emerick Aubameyang au fond du trou

La suite après cette publicité

Pierre-Emerick Aubameyang, c’est quoi le problème ? Sous le feu des critiques depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille, l’international gabonais (74 sélections, 30 buts) est en grande souffrance. À l’agonie lors du Classique face au PSG et globalement trop peu impactant sur le front de l’attaque olympienne, l’ancien joueur de Chelsea, du Barça ou encore d’Arsenal enchaîne les prestations faméliques. Jeudi soir, lors du nul concédé par les Phocéens face à Brighton en Ligue Europa (2-2), le numéro 10 de l’OM a, une nouvelle fois, fait étalage de toutes ses difficultés…

Crédité d’un 3 par la rédaction FM, celui qui est censé apporter son expérience, sa vitesse et sa technique a surtout brillé par son absence. Malgré les décalages apportés par les percussions d’Amine Harit, Iliman Ndiaye et Joaquin Correa, dans une moindre mesure, le buteur de 34 ans a erré comme une âme en peine à la pointe de l’attaque olympienne. Résultat ? 7 ballons perdus, une seule tentative (non cadrée) et puis… du vide.

À lire

Samir Nasri dévoile les 2 gros problèmes de l’OM

Un apport proche du néant, une combativité discutable !

Remplacé par Vitinha peu après l’heure de jeu, celui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2026 laisse donc un nouveau sentiment amer. «Auteur d’une prestation très inquiétante, l’international gabonais n’a rien réussi entre mauvais choix et déchet technique. Il n’a pas servi de point d’appui et il n’a fait quasiment aucun appel en profondeur. La recrue phare du mercato estival de l’OM doit se réveiller», précise de son côté La Provence, lassée par le cas PEA et lui attribuant la note de 3,5. Souvent invisible dans le jeu, Aubameyang soulève également plusieurs interrogations quant à son état d’esprit.

La suite après cette publicité

Attendu comme un cadre expérimenté capable de galvaniser ses troupes, le natif de Laval subit finalement, jusqu’alors, son aventure marseillaise. De quoi rendre nostalgiques les adorateurs d’un certain Alexis Sanchez, souvent loué la saison passée pour sa combativité et son influence dans le jeu. Et si certains avançaient le schéma à deux attaquants de Marcelino pour justifier un faible rendement, sa position en tant que seul véritable numéro 9, jeudi soir face aux Seagulls, n’a débouché sur aucun changement remarquable. Fort d’une certaine légitimé, le Gabonais dispose encore de la clémence du public marseillais mais pour combien de temps ?