Israël : l’UEFA va enquêter sur un possible crachat d’un membre du staff irlandais

L’UEFA va ouvrir une enquête après un incident présumé survenu dans le tunnel à la mi-temps du match de Ligue des nations entre l’Irlande et Israël (1-1), dimanche à Backa Topola, en Serbie. Selon les premiers éléments rapportés, un membre du staff irlandais aurait été victime d’un crachat de la part d’un joueur israélien. Un inspecteur de la commission d’éthique et de discipline de l’instance européenne a été désigné afin d’établir les faits et de déterminer si d’éventuels manquements disciplinaires ont été commis.

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Cette rencontre s’est déroulée dans un contexte particulièrement tendu, après les nombreuses polémiques ayant entouré les deux confrontations entre les sélections. Aucun échange de poignées de main ni de fanions n’avait notamment eu lieu avant les matches. Dimanche, les deux équipes portaient également des brassards noirs, l’Irlande en hommage aux victimes du conflit à Gaza et Israël à la mémoire des victimes de l’attaque du 7 octobre.