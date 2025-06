OL : Bernard Lacombe est décédé

C’est une journée de deuil pour tous les fans de l’Olympique Lyonnais. On vient d’apprendre le décès à l’âge de 72 ans de Bernard Lacombe, véritable légende du club. Tour à tour attaquant prolifique (1969-1978), recruteur, directeur sportif et même entraineur, puis conseiller spécial de Jean-Michel Aulas, et pur produit du centre de formation, il est décédé ce mardi 17 juin annonce Le Progrès, touché par la maladie d’Alzheimer.

La suite après cette publicité

«C’est avec une immense tristesse que nous avons appris ce mardi soir le décès de Bernard Lacombe, a réagi l’Olympique Lyonnais sur son compte, affichant au passage sa photo de profil en noir. Toutes nos pensées vont vers sa famille et ses proches, mais aussi les amoureux de l’Olympique Lyonnais et du football. Adieu Bernard, vous étiez notre légende, le plus grand de tous.»

2e meilleur buteur du championnat de France

L’ancien dirigeant avait des problèmes de santé depuis de nombreuses semaines. Il était hospitalisé depuis le mois de janvier dernier. Il laisse la famille OL dans le désarroi à l’annonce de cette nouvelle. Encore très présent ces dernières années à scruter de près les nouvelles de son club de cœur, Lacombe ne manquait jamais de donner son avis quand il en avait l’occasion et sa personne était toujours respectée au sein du club.

La suite après cette publicité

Les plus jeunes générations connaissent un homme qui aura participé aux années fastes des Gones sur la scène nationale et notamment ces 7 titres consécutifs (2002 à 2008), comme bras droit d’Aulas jusqu’en 2019. Avant cela, il fut international français à 38 reprises (12 buts) durant sa période lyonnaise (149 réalisations en 258 matchs) avant d’offrir ses services de buteurs à Saint-Étienne (1978/1979) et surtout à Bordeaux (1979-1987, 137 buts en 298 matchs). Lacombe est encore aujourd’hui le 2e meilleur buteur de l’histoire du championnat de France avec 255 réalisations, derrière Delio Onnis.