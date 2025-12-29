PSG : la réponse cash de Luis Campos sur le prix de João Neves

Durant l’été 2024, le Paris Saint-Germain a posé 70 M€ (bonus compris) sur la table pour arracher João Neves à Benfica. Un investissement déjà rentable. Vainqueur du sextuplé historique du club de la capitale, le milieu de terrain portugais de 21 ans est en effet estimé à 110 M€ par le site spécialisé Transfermarkt. Et beaucoup au Portugal estiment que Benfica s’est un peu fait avoir dans cette affaire. Récompensé aux Globe Soccer Awards, Luis Campos a profité de la présence de médias lusitaniens pour réaffirmer que Neves a été recruté au juste prix.

«Dans ma carrière de directeur sportif ces dernières années, j’ai souvent entendu cela. Au FC Porto, ils disent la même chose : « Vous avez acheté Vitinha pour 40 millions d’euros ». Maintenant qu’ils ont explosé et qu’ils sont en fait des joueurs d’une autre galaxie et qu’ils ont une valeur beaucoup plus élevée, c’est facile de parler. Je pense que nous avons payé le juste prix pour João Neves à ce moment-là. Je pense que Luis Enrique a joué un rôle très important dans l’ascension de João vers un niveau supérieur et je sais qu’avec Luis Enrique et ses coéquipiers, parce que Vitinha, Nuno Mendes et Gonçalo Ramos lui en demandent beaucoup, João va continuer à progresser encore davantage. Aujourd’hui, il est facile de dire qu’il a été vendu à bas prix, mais à l’époque, je pense que c’était le prix juste et le prix correct», a-t-il déclaré dans des propos relayés par A Bola.