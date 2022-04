Ligue des Champions : la réaction de Karim Benzema après son triplé à Chelsea

La suite après cette publicité

Étincelant. Ce mercredi soir encore, Karim Benzema (34 ans) a sorti le grand jeu sur la pelouse de Chelsea. L'attaquant du Real Madrid a réalisé un triplé retentissant pour offrir la victoire au Real Madrid (1-3) et une option plus que sérieuse pour la qualification en demi-finale de Ligue des Champions, une compétition qui lui réussit si bien.

Évidemment, au sortir de la rencontre, le Lyonnais affichait un large sourire. «On peut dire qu'on a fait un gros match, dans la continuité. Paris, on avait fait 15, 20 dernières minutes très très bonnes. Là, on est rentré de la première à la dernière minute avec l'envie de jouer, de gagner, de montrer qu'on peut faire ce genre de match. Montrer que Madrid est présent, qu'on monte en puissance», a-t-il confié au micro de Canal +.

Un dernier but spécial

L'international tricolore est ensuite revenu sur sa prestation personnelle. «Un but, c'est bien, si je peux en mettre deux ou trois, c'est mieux. Je suis très content, satisfait mais pas que pour les buts. Il y avait de l'envie, du mouvement, on avait la balle. On avait un bloc haut, parfois on avait un bloc plus bas... On a su attendre et derrière les occasions on les a mises au fond», a-t-il lancé avant de poursuivre.

«Les trois buts sont importants, le deuxième en finesse de la tête. Le troisième, c'est un pressing. Je reste un peu sur l'occasion de la première période où je peux mettre le 3e, j'y pense. Donc là, j'ai l'occasion, je marque. Ce sont des nuits magiques comme la dernière fois au Bernabéu contre Paris, on est entré sur le terrain pour montrer qu'on est le Real Madrid. Tout s'est bien passé du début à la fin de la rencontre. Nous sommes bien», a-t-il conclu. Superstar.