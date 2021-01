Serie A : l'Udinese domine Spezia

La 20e journée de Serie A se poursuivait ce dimanche avec un duel entre Spezia (15e) et l'Udinese (14e). Deux équipes qui jouent le maintien cette saison et qui avaient l'occasion de prendre le large avec la zone rouge. Après une première période nulle et vierge, c'est l'Udinese qui a pris l'avantage grâce à Rodrigo De Paul. Le milieu argentin a transformé un penalty (52e).

Fort de ce but d'avance, l'Udinese a su résister aux assauts adverses malgré l'exclusion de Rodrigo De Paul (76e). Du côté de Spezia, Riccardo Saponara a aussi reçu un carton rouge (86e) et finalement le match s'est achevé sur un score de 1-0 pour l'Udinese. Le club du Frioul remonte à la 13e place avec 7 points d'avance sur Cagliari le premier relégable.