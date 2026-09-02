L’Argentine a déjà désigné son prochain numéro 10
@Maxppp
Cette semaine, Lionel Messi (39 ans) a annoncé sa retraite internationale après plusieurs titres et de nombreuses années de bons et loyaux services. En Argentine, cette nouvelle a fendu le cœur des amoureux de l’Albiceleste, qui voient donc le célèbre n°10 quitter la sélection nationale.
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Ce mercredi, ESPN Argentina révèle que l’Argentine a déjà une idée du prochain joueur qui portera ce numéro mythique. C’est Nico Paz qui héritera du n°10 laissé vacant. Le média argentin précise toutefois que cela dépendra aussi de la prolongation de Lionel Scaloni au poste de sélectionneur.
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