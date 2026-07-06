Un jeune gardien polonais débarque à Strasbourg

Alors que la Coupe du Monde 2026 bat son plein, le mercato estival continue, lui aussi, de faire l’actualité. Dans cette optique, le Racing Club de Strasbourg a officialisé, ce lundi, l’arrivée d’un jeune gardien polonais. Son nom ? Milosz Piekutowski.

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Impressionnant avec le Jagiellonia Bialystok en Ligue Conférence lors de sa venue à la Meinau (1-1, le 23 octobre), ce jeune portier de 20 ans débarque libre en Alsace. Son club formateur, 3e d’Ekstraklasa, va malgré tout toucher 400 000 € au titre des frais de formation.