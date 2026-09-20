Ligue 1 : après la défaite face au PSG, l’OM est relégable !

L’Olympique de Marseille vit un début de saison particulièrement compliqué, après un été déjà mouvementé. Le club phocéen n’a enregistré aucune arrivée et a vu plusieurs cadres quitter le navire, notamment Pierre-Emerick Aubameyang, Leonardo Balerdi et Mason Greenwood. Un contexte qui laissait présager un exercice délicat, mais probablement pas à ce point. Après cinq journées de Ligue 1, l’OM pointe à une inquiétante 17e place, juste devant Le Havre, avec seulement trois points au compteur. Les Marseillais sont notamment devancés par Lens, Nice et Toulouse, tandis que le PSG est remonté à la 6e place. En tête, le podium est actuellement composé de l’AS Monaco, de l’Olympique Lyonnais et du Paris FC.

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Et la situation pourrait encore se tendre dans les prochaines heures. Selon Canal+, Bruno Genesio songerait à démissionner de son poste d’entraîneur de l’OM. Une information qui vient ajouter une nouvelle zone de turbulences à un club déjà plongé dans le doute après ce début de saison très poussif. La trêve devrait faire du bien…