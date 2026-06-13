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Championnat National U19

Le PSG renverse Clermont et conserve son titre en U19

Par Kevin Massampu
1 min.
Mathis Jangeal ici avec le PSG @Maxppp
Paris SG Clermont

Il n’y a pas que chez les grands que le PSG domine le championnat de France. En effet, les U19 Parisiens se sont imposés face au Clermont Foot (2-1), grâce à un doublé de Mathis Jangeal. Pourtant, ce sont les Clermontois qui ont ouvert le score grâce à Jean-William Nyindong (16e, 0-1), peu après le quart d’heure de jeu. Mais les champions de France U19 en titre, qui disputaient leur quatrième finale de championnat de France consécutive, ont réussi à renverser la rencontre en quatre minutes, grâce à l’inévitable Jangeal, buteur d’abord sur penalty (41e, 1-1), avant de s’offrir un doublé (45e, 2-1).

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En deuxième période, les Auvergnats ont multiplié les offensives sur le but de Bryan Francillonne, mais ont clairement manqué de justesse devant la cage parisienne. Les espoirs clermontois se sont finalement éteints à la 87e minute, lorsque le capitaine Ilyes Hamdia récoltait un carton rouge direct après un tacle sur Adam Ayari. Les coéquipiers d’Emmanuel Mbemba et de David Boly se sont donc imposés pour glaner leur septième titre de champion de France U19 (2006, 2010, 2011, 2016, 2024, 2025), le 3e consécutif. Un deuxième titre cette saison pour les jeunes joueurs du PSG, qui avaient déjà remporté la Coupe Gambardella quelques semaines auparavant, en plus d’avoir atteint les demi-finales de la Youth League. Ce dimanche, les U17 du PSG auront l’occasion de suivre leurs aînés puisqu’ils disputeront la finale du championnat de France face au SCO d’Angers.

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