Coupe du Monde 2026 : un journal anglais a recensé 31 coups bas de la part des Argentins

Au sortir de la défaite de l’Angleterre en demi-finale contre l’Argentine, les médias britanniques se sont rapidement tournés vers un seul homme : Thomas Tuchel. Désigné comme le principal coupable à cause de ses choix très défensifs à vingt minutes de la fin, l’Allemand va devoir rendre des comptes.

La suite après cette publicité

Cependant, les Anglais n’ont pas oublié de charger leurs rivaux argentins. Dans ce match à haute tension, marqué par la rivalité sportive et culturelle entre les deux pays, l’Angleterre n’a pas apprécié le comportement des joueurs albicelestes. Outre la banderole « les Malouines sont argentines » déployée après la rencontre, le Telegraph a recensé pas moins de 31 coups bas (fautes, accrochages, provocations, etc…) de la part des hommes de Scaloni pendant la rencontre.