Le Maroc face à l’épineux cas Issa Diop

La parole est à la défense. Durant ce mois de mars 2026, Mohamed Ouahbi a enfilé son costume de sélectionneur de l’équipe nationale du Maroc. Mais il a aussi passé une robe d’avocat. En effet, l’entraîneur a dû prendre la parole sur l’épineux dossier du retrait du titre de champion d’Afrique au Sénégal et sur la victoire sur tapis vert des Lions de l’Atlas à la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Et il a été très clair sur le sujet. «J’aimerais féliciter tous les Marocains, le staff, les joueurs, la Fédération pour la bonne nouvelle que nous avons apprise il y a deux jours et qui est méritée.» Ensuite, Ouahbi a dû s’expliquer sur sa liste et sur certains de ses choix, en particulier celui de convoquer Issa Diop.

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«Son profil est intéressant. J’ai recueilli des informations, je savais ce qui s’était dit et je l’ai écouté. Je l’ai trouvé très sincère. Il ne voulait pas être un opportuniste. Je l’ai trouvé très honnête et je lui ai fait comprendre qu’il pouvait jouer pour l’un de ses trois pays. Il va apporter beaucoup en défense. Il ne faut pas s’attarder sur le passé, mais sur le terrain. Ce sera quelque chose de très positif, j’en suis persuadé. Nous l’accueillons à bras ouverts.» Ce n’est malheureusement pas le cas de tout le monde au pays. Dès que nous vous avons révélé sur notre site l’information selon laquelle Diop représenterait le Maroc, certains amoureux de l’équipe nationale ont fait part de leur mécontentement. D’anciennes déclarations de l’ancien joueur de Toulouse, passé par les sélections jeunes des U16 aux Espoirs en France, ont refait surface.

Les maux bleus

«Moi, j’ai toujours dit que je ne jouerai que pour la France et pour personne d’autre même si je ne suis jamais sélectionné avec les A, je ne jouerai pas pour une autre sélection», avait-il avoué en 2018. Un an plus tard, il avait persisté et signé. «Je suis né en France, je suis Français, je dois tout à la France. Aller dans une autre sélection parce que je n’ai pas été en équipe de France, ce serait un petit peu hypocrite de ma part. Je suis Français, j’aime l’équipe de France et j’ai envie de jouer pour. Et même si je ne suis jamais sélectionné en équipe de France, je ne changerai pas.» Régulièrement dragué par la Fédération royale marocaine de football par la suite, le défenseur, qui a des origines marocaines du côté de sa mère, a toujours refusé ces avances.

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Il en a fait de même avec le Sénégal, qu’il aurait pu aussi représenter puisqu’il a des origines sénégalaises du côté de son père. Le joueur de Fulham est resté sur sa ligne directrice durant des années. Finalement, l’idée de défendre les couleurs du Maroc a fait son chemin. Plus jeune au moment de ses propos plutôt maladroits sur sa binationalité et sur les Lions de l’Atlas, le défenseur, qui avait 21 ans au moment de ses sorties médiatiques et qui en a 29 à présent, a fait mûrir sa réflexion avant d’accepter de rejoindre la sélection marocaine. Il a ainsi été convoqué durant ce rassemblement de mars 2026, à quelques mois seulement de la Coupe du Monde. Le roc d’1m94 peut apporter ses qualités physiques ou encore son expérience acquise notamment en Premier League à West Ham puis Fulham.

Diop est à 100% avec le Maroc

Le Maroc, qui veut renforcer ce secteur de jeu notamment après la retraite de Romain Saïss et la blessure de Nayef Aguerd, croit en lui et le soutient. Ce ne sera pas forcément le cas de tous les supporters, qui pourraient le siffler lors du match amical ce soir face à l’Equateur nous a-t-on fait savoir. Diop sait qu’il va devoir prouver son amour pour ce maillot et sa bonne foi. Et il compte répondre de la meilleure des manières, à savoir en étant irréprochable sur le terrain. En attendant, il a fait ses premiers pas avec la sélection nationale. Et à l’écouter, tout se passe vraiment pour le mieux. D’autant qu’il a pu s’expliquer avec ses coéquipiers concernant ses propos passés. « Je suis très heureux de rejoindre cette sélection avec beaucoup de bons joueurs. Si Dieu le veut, on va accomplir de grandes choses.»

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Il poursuit : « comme le coach l’a dit lors de sa conférence de presse, on a eu une discussion, lui, moi et le président, où je lui ai expliqué. Et c’est vrai que maintenant, je suis très heureux de rejoindre cette sélection. Les joueurs m’ont très bien accueilli, tous. C’est un très bon groupe, très joyeux, une très bonne ambiance et franchement je n’aurais pas pu rêver mieux. Il y a 2 matches amicaux pour bien se préparer avec le nouveau coach aussi. C’est très important de mettre en place tout ce qu’il veut. On n’a pas beaucoup de temps, mais on va réussir et si Dieu le veut ça va marcher. Dima Maghrib.» Prêt à mouiller le maillot, Issa Diop (15 rencontres jouées cette saison à Fulham), qui est annoncé titulaire ce soir par la presse marocaine, a tout un peuple à se mettre dans la poche. Une mission qui n’a rien d’impossible pour le défenseur habitué à relever de grands défis.