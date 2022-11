La presse mondiale dénonce le pire début de Coupe du Monde de l'histoire, le Qatar se félicite pour son organisation

La suite après cette publicité

Un match d'ouverture décevant

La presse mondiale est très critique concernant le premier match d’ouverture, surtout par rapport à son organisation. Marca dans son édition du jour, « c’est inquiétant ». La FIFA a grincé des dents quand elle a vu quasiment la moitié des supporters du Qatar quitter le stade à la mi-temps, sûrement dépités de voir leur équipe perdre 2-0. « Après tout cet argent, une humiliation pour le Qatar » écrit de son côté The Guardian. Pour les journalistes anglais : « On nous a régulièrement dit à quel point cette Coupe du Monde était importante pour les Qataris. Pourtant, au moment de la rencontre, ils ont disparu assez vite. » Mais ils rapportent que même si dans le stade, l’ambiance était terne, à l’extérieur des milliers de supporters sans billet s'étaient rassemblés pour faire le spectacle. Des musiciens traditionnels jouaient tandis que les enfants et leurs parents dansaient et riaient nous décrit le reporter. L'Équipe dénonce aussi cette mauvaise entrée en matière du Qatar, « le retard du désert ». C’est surtout le niveau de l’équipe nationale qui est critiqué.

La « fierté » du pays hôte

Mais que pensent les journaux qatariens de cette défaite 2-0 face à l'Équateur ? Et bien, quand on lit le quotidien Qatar Tribune on se rend compte que ce qui est le plus important pour le pays, ce n’est pas l’équipe nationale, mais l’organisation du Mondial. Et du coup pour le journal, la cérémonie d’ouverture fut « extraordinaire ». Comme on peut le lire dans cet édito, les médias du pays estiment que le spectacle proposé par le Qatar « a mis en avant des valeurs de respect et une invitation à faire converger les cultures ». « Une fierté » conclut même l’article. Le Gulf Times met surtout en avant dans son édition du jour l’émir Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, qui a présidé à l'ouverture de la Coupe du Monde de la FIFA. Le quotidien se félicite que le pays puisse accueillir « des dirigeants de pays frères et amis, de chefs de délégations, de comités et de fédérations olympiques, de chefs de missions diplomatiques accréditées auprès de l'État, de hauts responsables sportifs et d'un grand nombre de supporters ». Pour les médias qatariens c’est donc tout simplement une réussite.

L'Allemagne a retenu la leçon

En Allemagne, les médias du pays ont énormément d'espoirs quant aux chances de la Nationalmannschaft pour remporter le titre. Et dans une interview accordée au journal Kicker, Manuel Neuer a présenté le plan de son équipe pour le Mondial. Le portier a expliqué que l’Allemagne a beaucoup appris de la désillusion de la Coupe du Monde 2018. Ils ont une grande confiance en Hansi Flick. Enfin voilà le plan selon Neuer : « La défense sera la clé ». Donc attention aux attaquants du monde entier, l’Allemagne va bétonner. Puis hier en conférence de presse le gardien bavarois a assuré qu’il portera le brassard de capitaine « One Love », pour promouvoir la diversité et l'inclusion. Une décision qui devrait faire scandale au Qatar comme le met en avant Bild sur sa première page.

