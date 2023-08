France U20 : la liste avec des nouvelles têtes

Ce jeudi, les différentes équipes de France dévoilent tour à tour leur liste pour la prochaine trêve internationale. Après celle de Didier Deschamps pour les A ainsi que celle de Thierry Henry pour les Espoirs, place désormais à celle de Bernard Diomède avec les U20. Et pour les deux matches amicaux face au Danemark, on devrait voir du beau monde.

Dans cette liste, on retrouve notamment Mohamed Ali-Cho qui évolue du côté de la Real Sociedad ou encore Mohamed El Arouch (OL), Malamine Efekele (Monaco) et Khalil Fayad (Montpellier). À noter la première convocation du jeune Bordelais Mathias De Amorim ou encore Bolumbu et Traoré (Caen).