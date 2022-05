3 clubs de Ligue 1 sur Daniel Naumov

Si vous êtes un suiveur assidu des matches de l'Equipe de France, son nom va sûrement vous rappeler quelque chose. 8 juin 2021, la France rencontre la Bulgarie au Stade de France. Emmené par un grand Paul Pogba, les Bleus s'imposent largement 3-0. Mais le gardien bulgare du soir, Daniel Naumov impressionne et multiplie les arrêts de grande classe notamment face à Kylian Mbappé.

Depuis, le joueur est retourné au CSKA Sofia où il est titulaire dans les buts depuis deux ans et demi. Auteur d'une bonne saison en Bulgarie, son nom est toujours en bonne position dans les rapports des recruteurs de Ligue 1. Déjà pisté en France l'été dernier (Nice, Brest), l'international bulgare de 24 ans, qui est représenté par Vadim Vasilyev et Jérôme Lancery n'a jamais été aussi proche de rejoindre la Ligue 1. Selon nos informations, trois formations de l'élite sont intéressées. Le FC Lorient et l’AS Saint-Etienne sont proches de formuler une offre de transfert au club bulgare, de même qu'un autre club de Ligue 1, dont le nom n'a pas fuité.