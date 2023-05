Arsenal-Chelsea : les compositions officielles

La suite après cette publicité

Un derby londonien en clôture de la 34e journée de Premier League, Arsenal accueille Chelsea à l’Emirates Stadium (un match à suivre sur FM, coup d’envoi 21h00). Deuxièmes à un point de Manchester City mais avec un match en plus, les Gunners ont l’occasion de reprendre provisoirement la tête aux Mancuniens qui reçoivent West Ham, mercredi. De leur côté, les Blues, malgré un recrutement XXL, ne jouent plus rien et il est acté que l’Europe ne sera pas d’actualité la saison prochaine puisqu’ils sont seulement 12es avec 39 points.

Pour cette rencontre, Mikel Arteta est encore privé de Saliba et fait trois changements après la défaite à City (1-4). Holding est remplacé derrière par Kiwior, arrivé cet hiver. Au milieu, Jorginho prend la place de Partey tandis que devant Trossard prend le couloir gauche au profit de Martinelli. Pour le reste, c’est du classique avec notamment Gabriel Jesus en pointe. Côté Chelsea, Frank Lampard, l’entraîneur intérimaire, doit composer sans Cucurella, James, Koulibaly et Mount. Il abandonne la défense à cinq et repasse à quatre avec une charnière Fofana-Thiago Silva. Au milieu, Fernandez, Kanté et Kovacic forment le trio alors que devant Aubameyang est relancé.

Les compositions officielles :

Arsenal : Ramsdale - White, Gabriel, Kiwior, Zinchenko - Odegaard, Jorginho, Xhaka - Saka, Jesus, Trossard.

Chelsea : Kepa – Azpilicueta, Fofana, Thiago Silva, Chilwell – Kanté, Fernandez, Kovacic – Madueke, Aubameyang, Sterling.