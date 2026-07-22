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Coupe du Monde

Les valeurs de Michael Olise et Kylian Mbappé explosent

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Olise et Mbappé en équipe de France @Maxppp

La Coupe du Monde 2026 est terminée. L’Espagne a été sacrée et la France a dû se contenter de la quatrième place. Mais certaines individualités se sont illustrées, à l’image de Michael Olise qui a bien démarré le tournoi avant de connaître des moments plus durs. Le joueur du Bayern Munich a néanmoins terminé meilleur passeur de la compétition.

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Cela a eu un impact sur sa valeur marchande. Le site spécialisé transfermarkt indique sa valeur est passée de 150 à 170 M€, soit une augmentation de 20 M€. Pourtant, le club allemand estime qu’il vaut bien plus puisqu’il n’écoutera les offres pour lui qu’à partir de 220 M€. Durant la compétition, d’autres joueurs ont vu leur valeur marchande augmenter. C’est le cas d’Erling Haaland (200 à 220 M€), Lamine Yamal (200 à 220 M€) ou encore de Kylian Mbappé, qui vaut désormais 200 M€ (il valait 180 M€ avant le tournoi).

Pub. le - MAJ le
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