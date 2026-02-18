Grosse altercation après Benfica - Real Madrid

Marquée par l’incident raciste impliquant Gianluca Prestianni, accusé d’avoir traité Vinicius Junior de "singe" par plusieurs joueurs madrilènes, la rencontre entre Benfica et le Real Madrid s’est également prolongée dans un climat tendu en coulisses. Comme le révèle la Cope, une altercation a éclaté dans les coursives de l’Estadio Da Luz.

Après le match, le président de Benfica, Rui Costa, et le membre de la cellule de communication madrilène, Cesar Nanclares, ont dû être séparés comme le révèle la Cope. Costa aurait exigé que Nanclares cesse de filmer les réactions des deux équipes dans le tunnel. Face au refus du membre du staff madrilène, le ton serait alors monté, les insultes auraient fusé, et les deux hommes auraient été proches d’en venir aux mains. La chaîne CBS a également filmé une séquence sous tension dans la zone dédiée aux médias, où Rui Costa semblait à bout de nerfs.