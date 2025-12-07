FC Barcelone : le père de Lamine Yamal a encore fait n’importe quoi !

Soirée plutôt plaisante pour le FC Barcelone et ses fans. Les Blaugranas sont allés s’imposer 5-3 sur la pelouse du Betis, dominant et écrasant les Andalous avant de se relâcher un peu sur la fin en encaissant 2 buts. Une rencontre avec plusieurs raisons d’être satisfait pour Hansi Flick, qui a par exemple vu comment Roony Bardghji a répondu présent lorsqu’une opportunité lui a été donnée, alors que Ferran Torres est en feu. Le Barça est déjà certain d’aller se coucher en tant que leader de la Liga, quoiqu’il arrive dans les rencontres prévues ce dimanche, dont celle du Real Madrid contre le Celta.

La suite après cette publicité

Autre point marquant de ce match : le positionnement de Lamine Yamal. Le prodige barcelonais a été aligné dans l’axe, en tant que numéro 10, là où évolue généralement Dani Olmo et où Raphinha a aussi été utilisé en cours de match. Dans ce nouveau registre, le joueur de 18 ans a été très intéressant, et c’est peut-être une idée que le tacticien allemand reproduira à l’avenir. Seulement, ce matin en Espagne, et malheureusement pour l’adolescent, on ne parle pas de son match réussi à ce nouveau poste mais… de son père.

La suite après cette publicité

La sécurité l’a embarqué

Connu pour sa personnalité sulfureuse, pour quelques frasques et pour sa présence remarquée sur les réseaux sociaux, Mounir Nasraoui a encore fait parler de lui en mal, samedi soir, à Séville. Comme le révèlent plusieurs médias espagnols comme la Cadena SER, s’appuyant sur des vidéos prises par des fans présents au stade, le père de Lamine Yamal a provoqué des supporters du Betis au moment où le Barça a marqué.

Il ne s’agissait pas de chambrage gentil, mais de véritables provocations, au point où la sécurité du stade a dû intervenir, redoutant que ça puisse sévèrement s’envenimer dans les tribunes. Il a même été exfiltré par les employés de la sécurité, qui l’ont fait quitter son siège et l’ont installé dans une autre zone du stade. Une nouvelle polémique qui vient donc encore perturber un Lamine Yamal qui n’a clairement pas besoin de ça…