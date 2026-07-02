Coupe du Monde 2026 : Luis de la Fuente est fasciné par l’Équipe de France

Et si la Roja remportait la Coupe du Monde 2026 après avoir triomphé durant l’Euro 2024 ? À l’heure actuelle, la sélection espagnole savoure encore sa première place du groupe H, mais les choses sérieuses commenceront dans quelques heures, puisque les coéquipiers de Lamine Yamal vont défier l’Autriche en seizièmes de finale (ce jeudi à 21h00) et semblent favoris.

La suite après cette publicité

Présent en conférence de presse avant le duel, Luis de la Fuente, le sélectionneur de l’Espagne, a notamment été questionné sur les objectifs principaux de l’équipe. Puis, il a également mis en avant le groupe de Didier Deschamps. « La France est l’une des favorites, elle s’en sort très bien. Nous avançons pas à pas et dans notre esprit, il y a l’objectif d’atteindre le 19 (date de la finale, NDLR) » a indiqué le coach. Les Tricolores ont clairement le même objectif en Amérique du Nord.