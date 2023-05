OM : Franck Haise ne veut pas de sanction pour Payet

Le week-end dernier, le RC Lens a obtenu une précieuse victoire face à l’OM dans la course à la second place, qualificative directement pour la Ligue des Champions. Et dans une fin de match tendue, quelques altercations ont eu lieu notamment entre Dimitri Payet et Yannick Cahuzac, entraîneur adjoint de Franck Haise. Sur les images diffusés par Prime Video, on voit clairement Dimitri Payet giflé l’ancien joueur de Bastia. «Monsieur Turpin ! Monsieur Payet, c’est carton rouge ! Vous n’avez pas vu la claque ?» pestait d’ailleurs Franck Haise, une fois les esprits calmés

La suite après cette publicité

Les images révélées par le diffuseur pourraient néanmoins permettre à la LFP de sanctionner Payet après coup. Mais Franck Haise n’est visiblement pas fan de cette méthode comme il l’a confié en conférence de presse. «Ce qui m’embête c’est une potentielle sanction parce qu’il y a eu plus de caméras sur ce match. Si c’est vu sur le coup, OK d’autant qu’il n’y a rien eu de très grave, j’ai défendu mon ex-captaine et mon adjoint (Cahuzac), mon staff. Lui prend un rouge alors qu’il s’était fait secouer. Mais revenir a posteriori, surtout quand c’est lié à des images de médias, je ne suis pas fan.»

À lire

OM : des décisions arbitrales qui font jaser