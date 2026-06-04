Le FC Barcelone est déjà en panique à cause d’Ebrima Tunkara

La Masia du FC Barcelone est, clairement, le centre de formation le plus productif et efficace en Europe actuellement. Et l’équipe première du club en bénéficie clairement, avec des joueurs comme Pau Cubarsi, Gavi, Fermin Lopez ou Lamine Yamal, entre autres, alors que d’autres joueurs issus de l’académie barcelonaise comme Marc Cucurella (Chelsea), Nico Gonzalez (Manchester City) ou Alejandro Grimaldo (Leverkusen). Et dans les prochaines années, de nouvelles pépites issues de La Masia devraient se révéler au grand public.

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C’est le cas d’Ebrima Tunkara par exemple, milieu offensif qui a fêté ses 16 ans en mars. Un nom déjà bien connu en Catalogne, et ce alors qu’il n’a encore jamais joué en équipe première. Il a d’ailleurs disputé, cette saison, ses premiers matchs avec l’équipe B du Barça, et il y a de fortes possibilités qu’il fasse la présaison avec les A, sous les ordres d’Hansi Flick. Milieu offensif gaucher, il est souvent comparé à Lamine Yamal, mais son style de jeu ressemble plus à celui d’un Yaya Touré par exemple, étant un milieu de terrain plutôt axial, avec une facilité déconcertante à briser des lignes et à se projeter vers la surface.

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Toute l’Europe le veut

La presse catalane évoque aussi un jeune particulièrement professionnel et mature. Comme l’indique AS, les qualités du joueur ne passent pas inaperçues en Europe et de nombreux clubs veulent déjà l’arracher au Barça. Manchester City, Manchester United ainsi que la Juventus, entre autres, ont déjà coché son nom sur leur liste, et pourraient offrir de sacrés émoluments à l’international U17 espagnol, qui dispute d’ailleurs l’Euro de la catégorie avec la Rojita, enchaînant les prestations de haute volée.

Sous contrat jusqu’en 2029, le principal concerné n’aurait pas de velléités de départ pour l’instant, souhaitant marcher sur les traces de Lamine Yamal et de Gavi. Mais des offres très intéressantes devraient arriver, alors que ces dernières années, de nombreux clubs sont déjà venus se servir dans les rangs de La Masia. Affaire à suivre…