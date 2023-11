EdF : Didier Deschamps évoque la liste pour l’Euro 2024

Avant d’affronter Gibraltar, samedi soir à Nice, puis la Grèce, mardi prochain, Didier Deschamps s’est présenté en conférence de presse. L’occasion pour le sélectionneur des Bleus d’évoquer, déjà, la liste de l’équipe de France en vue du prochain Euro, organisé en Allemagne du 14 juin au 14 juillet. Face aux journalistes, l’ancien coach de l’OM a, cependant, assuré qu’il n’avait pas encore réfléchi précisément à ce rendez-vous tant attendu.

La suite après cette publicité

«Je ne me pose pas la question. Je sais que la photo d’aujourd’hui peut ne pas ressembler à celle du mois de mai… Si tout le monde est à disposition, vous savez que certains y seront. Plus un noyau dur est présent à chaque stage, mieux c’est», a ainsi assuré le Français de 55 ans, précisant par ailleurs : «ils le savent que c’est un match (Gibraltar, ndlr) important pour la liste des 23. Le temps de jeu qu’ils auront à disposition, ils ont tout intérêt à être les plus performants possible. Ils savent très bien». D’ici là, des blessures et/ou des surprises pourraient bien changer ses plans…