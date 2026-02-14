FA Cup : Liverpool domine Brighton au 4e tour

Liverpool recevait Brighton à Anfield, ce samedi, pour le compte du 3e tour de la FA Cup. Une rencontre que les Reds ont facilement dominé les Seagulls (3-0). Curtis Jones a lancé la troupe de Slot sur de bons rails (42e) juste avant la mi-temps.

Dans le second acte, Dominik Szoboszlai a doublé la mise (56e), avant que Mohamed Salah ne transforme un penalty (68e) pour sceller la victoire des Reds. Liverpool rejoint donc Newcastle, Manchester City ou encore Chelsea au prochain tour.