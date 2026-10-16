Le Bayern Munich secoué par trois dossiers, Manchester United est devenu un "cirque"

L’avenir de trois Bavarois en suspens

En Allemagne, le Bayern s’attaque désormais à trois gros dossiers. D’une part, les négociations avancent positivement pour Harry Kane et l’Anglais devrait prolonger jusqu’en 2029, avec une signature attendue dans les prochains jours. En revanche, Alphonso Davies pourrait être autorisé à partir en cas d’offre suffisamment importante. Enfin, un autre défenseur pourrait quitter la Bavière : Kim Min-jae. En effet, Arsenal garde un œil sur lui, notamment après la blessure de Piero Hincapié, et pourrait dégainer une offre cet hiver.

La suite après cette publicité

Manchester United est devenu un "cirque"

Manchester United continue de faire parler pour de mauvaises raisons. « Circus Act », titre le Daily Express. Et la formule vient directement de Roy Keane, qui estime que Manchester United ressemble actuellement à un véritable cirque. La dernière polémique concerne Lisandro Martínez. L’Argentin avait attaqué publiquement la direction après la défaite contre l’Atlético, reprochant notamment au club de ne pas avoir suffisamment renforcé l’effectif. Il a depuis présenté ses excuses et écopé d’une amende, mais la séquence illustre encore les tensions internes. Keane estime surtout que les joueurs devraient commencer par regarder leurs propres performances avant d’attaquer le club. Et le timing est mauvais pour Martínez, dont le contrat se termine en juin et dont la prolongation est très loin d’être garantie.

Arda Güler, l’indispensable

Au Real Madrid, un joueur devient de plus en plus difficile à laisser sur le banc : Arda Güler. Face à la Roma, le Turc a complètement changé le visage du Real après son entrée. Deux passes décisives, une implication dans le troisième but, mais également une influence immédiate dans le jeu. Le quotidien AS estime désormais que Mourinho ne peut plus se passer de lui. D’autant que Güler est aussi au cœur d’une nouvelle arme madrilène : les coups de pied arrêtés. À Rome, trois coups de pied arrêtés du Turc ont débouché sur les trois buts de la remontée. Le Real a déjà inscrit sept buts sur phases arrêtées cette saison, preuve du gros travail effectué par le staff de Mourinho. Mais cette montée en puissance pose forcément la question de la hiérarchie. Le média Sport estime que Mourinho sous-utilise son effectif, en restant trop attaché au statut de certains cadres alors que Güler, Endrick ou Carlos Espí réclament davantage de minutes sur le terrain.