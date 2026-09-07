Le Barça réalise le meilleur début de saison de l’ère Hansi Flick

Le FC Barcelone impressionne en ce début de saison. Après son large succès face à Valence (0-5) à Mestalla, avec des buts de Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha et Pedri, le Barça totalise déjà 17 réalisations en seulement quatre journées de Liga. Il s’agit du meilleur début de saison offensif du club depuis l’arrivée d’Hansi Flick sur le banc, preuve que les Blaugrana peuvent se montrer particulièrement efficaces sans véritable numéro 9 de métier. Lamine Yamal a encore signé un doublé, tandis que Raphinha a trouvé le chemin des filets pour la quatrième rencontre consécutive.

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La force du Barça repose également sur sa capacité à multiplier les menaces offensives. Le trio Lamine Yamal-Raphinha-Gordon est impliqué dans 13 des 17 buts inscrits depuis le début du championnat, tandis que Fermín López et Pedri apportent, eux aussi, leur contribution. Cette efficacité se traduit par 67 occasions créées en quatre matches selon la Cadena SER, alors que le milieu bénéficie aussi d’un Rodri déjà très propre dans l’utilisation du ballon, avec 81 passes réussies sur 83 contre Valence. De quoi donner raison à Flick dans ses choix offensifs et installer le Barça parmi les équipes les plus redoutables de ce début de saison.