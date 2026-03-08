Menu Rechercher
Le Real Madrid a pris sa décision pour Rodri

Par Samuel Zemour
Rodri avec Manchester City @Maxppp

Conscient de ses problèmes au milieu de terrain, le Real Madrid souhaite frapper fort pour renforcer ce poste l’été prochain. Et comme il y a un an, le nom de Rodri revient avec insistance. Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec Manchester City, l’international espagnol discute actuellement d’une possible prolongation avec les Skyblues, alors que l’avenir de plusieurs joueurs du club reste lié à la décision de Pep Guardiola de poursuivre ou non sur le banc mancunien, d’après AS.

Le milieu défensif espagnol retrouvera d’ailleurs le Santiago Bernabéu pour une nouvelle confrontation entre le Real Madrid et Manchester City, en huitièmes de finale. Mais d’après le média ibérique et malgré l’admiration que lui portent les dirigeants madrilènes, aucune tentative concrète n’est envisagée pour l’instant, notamment après les blessures qui ont freiné toute approche. Rodri ne figure donc pas dans les plans du club merengue et d’autres pistes sont étudiées à Madrid pour renforcer l’entrejeu. Dont Adam Wharton, Kees Smit ou encore la tentation Vitinha.

