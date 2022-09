Le maillot spécial Halloween du Napoli

On prend les mêmes et on recommence. Comme la saison dernière, au cours de laquelle le Napoli a sorti pas moins de 13 maillots, le club italien vient de révéler une tenue spéciale Halloween. Il s'agit, déjà, de la 4ème tunique dévoilée par les Partenopei depuis le début de l'exercice 2022-2023.

La suite après cette publicité

Sur ce nouveau maillot conçu par EA7, l'équipementier italien de Naples, la chauve-souris est clairement mise à l'honneur, comme pour mieux rentrer dans le thème. Une multitude d'entre elles sont présentes sur une bonne partie de la face avant, s'estompant au fur et à mesure qu'on remonte vers le col, mais aussi sur les manches, complétant un design relativement classique avec le bleu ciel traditionnel du SSCN.

À noter que le col rond noir rajoute une touche sombre à ce maillot spécial, alors que le short accompagnant ce kit sera lui aussi noir. L'année dernière, la branche sport d’Emporio Armani avait fait le choix de mettre en avant une toile d'araignée, autre symbole fort de la fête d'Halloween.

Our special edition Halloween jersey is here! 🦇



👻 ORA DISPONIBILE! NOW AVAILABLE! 🎃

👇

🛒 Official Web Store SSC Napoli: https://t.co/XmWZkZRi5t

🛍 Brand Store Amazon: https://t.co/NKOFiuhxam

🏪 Official Store SSC Napoli: https://t.co/8t3FvYyuJ9



💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/1gm4aNdYt8