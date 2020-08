Le PSG ne sait pas encore pour Lionel Messi

Les envies d'ailleurs de Lionel Messi ont mis le feu à la planète football. Tous les scénarios sont imaginés concernant l'avenir de La Pulga, loin du FC Barcelone. L'Inter a été l'une des premières pistes évoquées, alors que les premières rumeurs étaient nées il y a quelques semaines déjà de l'autre côté des Alpes.

Le nom de Manchester City, ensuite, où évolue son ancien coach au Barça Pep Guardiola, a été avancé. Et visiblement, cette piste est à prendre au sérieux au vu des informations en provenance d'Argentine et d'Angleterre, et ce, malgré les premiers démentis du père du sextuple Ballon d'Or.

«Trop tôt pour savoir»

Un troisième larron est cité un peu partout dans le monde. Il s'agit du Paris SG. Ce mercredi, dans les colonnes de L'Équipe, on jugeait impossible financièrement une telle opération. Ce jeudi, Le Parisien, reconnaissant l'avance des Citizens sur le dossier, est moins catégorique et entrouvre une petite porte, citant une source proche de l'Émir du Qatar, propriétaire du club.

«Il est trop tôt pour savoir». Une petite phrase qui ouvre le champ des possibles et confirme les informations d'ESPN ce jeudi : «le PSG surveille la situation de Messi à Barcelone, mais n'a pas préparé d'offre», citant les présences de Neymar et Angel Di Maria, deux amis de La Pulga, comme possible argument de séduction. Patience.