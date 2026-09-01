Arsenal : la grosse sortie de Mikel Arteta sur le mercato et Julián Alvarez

Arsenal ne compte pas se reposer sur ses lauriers en cette dernière journée du mercato estival. Après avoir décroché une deuxième victoire consécutive en Premier League face à Aston Villa (1-0), grâce à un but de Bukayo Saka, Mikel Arteta a immédiatement tourné son attention vers les dernières heures du mercato. Malgré le très bon début de saison des champions en titre, le technicien espagnol estime que son effectif peut encore être amélioré avant la fermeture du marché mardi soir.

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«J’ai dit que nous essayons d’améliorer l’équipe, et nous allons continuer à essayer de le faire jusqu’à demain soir», a ainsi prévenu Arteta après la rencontre. Entièrement concentré sur le déplacement à Villa Park ces dernières heures, l’Espagnol va désormais reprendre les discussions avec sa direction. «Je suis déconnecté du monde depuis 24 heures car je pense que mon énergie et mon attention doivent être concentrées sur le match. Je vais m’y remettre maintenant. Nous savons que l’effectif doit être très fourni lorsqu’on se bat pour quatre compétitions», a-t-il annoncé.

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Malick Fofana également concerné

Et Arsenal pourrait notamment tenter un énorme coup en attaque. Les Gunners s’intéressent de près à Julián Alvarez, dont la situation à l’Atlético de Madrid est surveillée dans cette dernière ligne droite du mercato. Arteta souhaite encore renforcer son secteur offensif et l’international argentin représente forcément une piste prestigieuse. L’entraîneur londonien s’est montré énigmatique sur son recrutement : «si je pense qu’il va se passer quelque chose avec Julián Álvarez ? Je ne sais pas… c’est aux responsables de décider», a-t-il ajouté, en souriant.

Julián Alvarez n’est d’ailleurs pas la seule option étudiée par Arsenal. Le club londonien explore également la piste menant à Malick Fofana, qui s’est amplifié depuis lundi soir. En difficulté financière après avoir manqué la qualification pour la Ligue des champions, l’Olympique Lyonnais a besoin de vendre et pourrait ouvrir la porte à son ailier belge de 21 ans. Une opération autour de 40 millions d’euros pourrait permettre aux deux clubs de trouver rapidement un terrain d’entente. La dernière ligne droite est lancée.