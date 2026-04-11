L2 : le Red Star renverse Bastia au terme d’un match fou, Le Mans tenu en échec à Boulogne

Une après-midi importante dans le sprint final de Ligue 2. Dans le cadre de la 30e journée, le Red Star a vécu un scénario complètement fou face à Bastia. Alors que les Franciliens avaient une belle opportunité de se rapprocher du haut de tableau et de creuser l’écart sur leurs poursuivants, ce sont les Corses, pourtant lanterne rouge, qui ont frappé les premiers avec l’ouverture du score de Guevara dès la 7e minute. Durand a rapidement remis les siens dans le match (1-1, 15e), mais Bastia a ensuite assommé son adversaire avec deux buts coup sur coup signés Tomi (34e) puis Lemonnier contre son camp (37e), permettant aux visiteurs de rentrer aux vestiaires avec un avantage de 1-3. Au retour des vestiaires, le Red Star n’a rien lâché, porté par un Durand en feu, auteur d’un triplé grâce à deux nouvelles réalisations aux 48e et 58e minutes. Un retournement de situation spectaculaire qui a permis aux locaux de recoller au score. En toute fin de match, Benali a offert la victoire au Red Star au terme d’un match totalement débridé (4-3, 86e). Une victoire spectaculaire qui permet au Red Star de se rapprocher dangereusement du Mans au classement, à seulement trois petits points. Bastia reste seul dernier.

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De son côté, Le Mans, invaincu depuis six rencontres en Ligue 2, se déplaçait sur la pelouse de l’US Boulogne, actuel 12e. Mais contrairement à l’autre affiche de l’après-midi, la rencontre a été beaucoup plus fermée. Les deux équipes se sont neutralisées durant l’ensemble du match, sans concrètement réussir à faire la différence, malgré une possession globalement en faveur des Manceaux. Les changements opérés par Patrick Videira autour de l’heure de jeu n’ont pas suffi à faire basculer la rencontre. Au final, les deux formations se sont quittées sur un match nul logique et sans but (0-0). Un résultat qui ne permet pas au Mans de creuser l’écart sur le Red Star, mais qui maintient tout de même le club à une solide troisième place au classement. De son côté, Boulogne reste 12e, avec une avance de quatre points sur Guingamp.