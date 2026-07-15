Le doublé pour Tolisso, buteur sur penalty (2-1)

65e : Les Lyonnais, avec des joueurs plus frais, maintiennent la pression dans le camp adverse, alors que le Servette n’a pour l’instant effectué qu’un seul changement, à la pause.

La suite après cette publicité

62e : L’arrêt de jeu qui a suivi le but de Tolisso a permis à Paulo Fonseca de procéder à une large revue d’effectif. La liste des changements ci-dessous.

62' 🔄 De nouveaux changements côté lyonnais : Adil Hamdani, Alejandro Gomes Rodriguez, Enzo Molebe, Orel Mangala, Tanner Tessmann et Noham Kamara remplacent Kaïl Boudache, Rémi Himbert, Julien Duranville, Mads Bidstrup, Clinton Mata et Ruben Kluivert.



2-1 #OLSFC — Olympique Lyonnais (@OL) July 15, 2026

60e | Tolisso transforme et place l’OL devant ! (2-1)

Le capitaine prend à contre-pied Gertmonas en fermant son pied droit. Doublé pour le numéro 8.

La suite après cette publicité

59e | Penalty pour l’OL !

Corner pour le Servette repoussé en deux temps par les Gones qui partent dans un contre fulgurant. Duranville lance Boudache dans la profondeur, ce dernier devance la sortie de Gertmonas, lequel accroche le Lyonnais. Faute logiquement sifflée.

56e : Abner tente sa chance sur le coup franc mais sa frappe du pied gauche est trop enlevée.

La suite après cette publicité

55e : Duranville slalome dans l’axe et obtient un très bon coup franc après la faute de Cognat.

53e : L’arbitre adresse le premier avertissement de la rencontre, à l’encontre d’un joueur du Servette.

La suite après cette publicité

53e | La triple parade de Greif, déjà en feu !

Le Slovaque s’interpose d’abord sur une reprise de la tête à bout portant, consécutive à un centre depuis la gauche, avant de dévier une frappe à ras de terre avec son pied puis ses mains sur une puissante tentative des Suisses.

51e : Les Lyonnais continuent de vouloir passer par la droite mais sans réussite pour Kango, qui concède une sortie de but.

48e : Ce dernier est repris au second poteau mais sans danger pour Gertmonas.

47e : Accélération de Boudache qui s’embrouille un poil les pinceaux avant l’entrée de la surface mais parvient à remettre vers Nartey, lequel obtient un corner.

Début de la seconde période

C’est reparti à Pierre-Rajon avec l’engagement donné par les Gones.

Mi-temps : Greif, Kango, Abner, Nartey effectuent donc leur entrée, en remplacement de Descamps, Maitland-Niles, Ouédraogo et Morton.

Mi-temps : Le match s’apprête à reprendre à Bourgoin-Jallieu, avec plusieurs changements du côté de l’OL. On note aussi un remplacement chez le Servette, avec Braz qui relaie Douline. Choix offensif pour Gourvennec.

Mi-temps (1-1)

Surpris après seulement 2 minutes par son adversaire, l’OL a mieux fini qu’il n’a commencé ce premier acte. L’essentiel des opportunités ont été au bénéfice des Gones, logiquement toujours en rodage, face à une équipe suisse en difficulté depuis la pause fraîcheur.

45e+2 : Nouveau coup franc dangereux concédé par Kadile, à la faute sur Bidstrup sur la droite de la surface.

45e+1 : Nous sommes entrés dans le temps additionnel.

44e : Décidément actif sur le flanc gauche, Ouédraogo obtient un corner après un centre dévié par Mendes. C’est tiré par Boudache, dévié au premier poteau mais personne pour reprendre ensuite.

39e : Ce but de Tolisso vient récompenser les meilleures dispositions de l’OL depuis 10 minutes. Après une bonne entame, le Servette de Jocelyn Gourvennec est plutôt dans le dur.

37e | Tolisso, opportuniste, égalise ! (1-1)

Morton, depuis la droite, trouve sur son coup franc la tête de Ouédraogo au point de penalty. Le latéral manque sa déviation mais le ballon arrive sur le capitaine de l’OL, esseulé au second poteau, qui marque de près du pied droit.

36e : Fauché juste avant l’entrée de la surface côté droit par Mazikou, Boudache obtient le coup franc, qui sera tiré par Morton.

34e : Corner obtenu par Duranville qui avait réussi à dribbler Mendes avant de voir sa remise en retrait déviée. Ouédraogo frappe le coup de pied de coin trop long et une faute lyonnaise permet au Servette de se dégager.

33e : Les Gones montrent de meilleures intentions depuis la reprise post-pause fraîcheur. Les hommes de Paulo Fonseca s’installent dans les 30 mètres adverses.

30e : La frappe puissante de Tolisso, trouvé par Maitland-Niles dans la surface. C’est dans les gants de Gertmonas.

28e : C’est reparti pour le dernier quart d’heure, dans le camp de Genève après un coup franc obtenu par Tolisso.

25e : C’est l’heure de la pause fraîcheur de cette première période.

23e | La première grosse occasion pour l’OL !

Ouédraogo sollicite le une-deux dans la course avec Duranville, avant de chercher le poteau opposé, sans qu’on sache si cela était un tir ou un centre. Le ballon passe en tous cas tout près du montant droit.

22e : Morton se charge du coup franc, enroulé du pied droit mais pas dangereux pour Gertmonas, qui s’empare du ballon même si ce dernier se dirigeait hors du cadre.

21e : Excellent coup franc obtenu par Himbert devant la surface, bousculé par Kadile.

19e : Kadile s’infiltre encore via son côté gauche et centre. C’est renvoyé en touche mais les Genevois restent dans le camp des Gones.

17e : Les Lyonnais combinent côté gauche mais voient leurs incursions pour le moment repoussées.

15e : Pressé par les joueurs du Servette, Descamps dévisse son dégagement en touche. Les Suisses s’installent dans le camp adverse. Kadile centre mais personne n’est à la réception hormis le gardien lyonnais.

12e : Boudache reste au sol dans la surface après un duel face à son vis-à-vis sur le côté droit. L’arbitre laisse jouer et le joueur se relève rapidement.

11e : En face, Lambourde, passeur décisif sur le but de Kadile, démarre pied au plancher en gagnant l’ensemble de ses duels grâce à sa technique.

10e : Pas de véritable réaction pour l’instant de l’OL, qui a le ballon mais n’a pas encore mis le Servette en danger.

6e : Nouvelle incursion suisse avec Lambourde qui se joue de Ouédraogo côté droit avant de vouloir centrer. C’est capté par Descamps.

5e : Mauvaise entame pour les Gones, surpris d’entrée par les Suisses après une succession d’hésitations dans leur propre camp.

3e | Le Servette ouvre déjà le score ! (0-1)

Mésentente entre joueurs lyonnais qui permet à Lambourde de récupérer près de l’arc de cercle, avant de décaler Kadile sur le côté gauche de la surface. Ce dernier trompe Descamps en enroulant du pied droit à ras de terre, dans le petit filet opposé.

1re : À noter que ce match se déroule dans un stade faiblement rempli, même si on entend les chants lyonnais résonner.

Coup d’envoi

C’est parti à Bourgoin-Jallieu. L’engagement est donné par les Suisses.

18h27 | Entrée des joueurs

Les 22 acteurs pénètrent sur la pelouse du stade Pierre-Rajon.

18h15 | Point météo

Après de nombreux jours sous canicule, les températures commencent à baisser sur l’Hexagone, comme à Bourgoin-Jallieu où l’on attend un peu plus de 25 degrés au moment du match, avec quelques risques de pluie. Une bonne nouvelle pour les organismes des joueurs, déjà bien éprouvés par le climat estival étouffant et les contraintes d’une préparation d’avant-saison.

Les Gones à l’échauffement

Place à l’échauffement 👊



📺 #OLSFC, à suivre en direct et en exclusivité sur #OLPLAY et la Zone Membre YouTube 👉 https://t.co/l0oJWKFgGT pic.twitter.com/nTr1NItv27 — Olympique Lyonnais (@OL) July 15, 2026

18h10 | Le programme des matches amicaux de l’OL

Les Rhodaniens disputeront au total 6 rencontres amicales avant de se projeter sur le 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions. Après le match de ce soir contre le club genevois, les Gones affronteront le Slavia Prague samedi (19h), Wolfsbourg le 24 juillet (14h) et enfin le Real Betis le 29 (18h).

18h | Rémi Himbert, une carte à jouer

Déjà auteur de 6 buts en 2 matches de prépa, le jeune Lyonnais (18 ans), lancé chez les professionnels par Paulo Fonseca en début d’année, avait marqué les esprits grâce à des performances pleines d’envie, ponctuées par 3 réalisations en 11 rencontres. Avec une nouvelle saison où l’OL doublera championnat et Europe, Himbert peut continuer à marquer de précieux points pour confirmer sa place dans la rotation et augmenter son temps de jeu.

17h50 | La composition de départ de l’OL

Le Portugais envisage aujourd’hui de renforcer la présence des joueurs pressentis pour débuter la saison dans le XI, en leur accordant une heure de jeu. Meilleure rigueur défensive tout en conservant la force de frappe offensive : voici les mots d’ordre du jour, alors que Rémi Himbert, le Gone qui crève l’écran en inscrivant un triplé lors des 2 premiers matches de l’OL dans cette préparation, pourrait encore être la belle surprise, tandis que les 4 recrues (Ouédraogo, Bidstrup, Boudache et Duranville) sont également titularisées.

🦁 Notre 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 pour affronter le Servette FC à l'occasion de notre 3e match de préparation 👊🔴🔵



📺 #OLSFC, à suivre en direct et en exclusivité sur #OLPLAY et la Zone Membre YouTube 👉 https://t.co/l0oJWKFgGT pic.twitter.com/RjFQZssTD4 — Olympique Lyonnais (@OL) July 15, 2026

17h40 | La composition de départ du Servette FC

𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗢 🆚 @OL ⚔️ #NotreVilleNotreClub pic.twitter.com/pEceFTDSBW — Servette FC (@ServetteFC) July 15, 2026

17h30 | Bonjour à toutes et à tous

Bienvenue sur le site de Foot Mercato pour suivre en direct commenté le match amical entre l’OL et le Servette FC, dont le coup d’envoi aura lieu à 18h30 au stade Pierre-Rajon de Bourgoin-Jallieu.