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Ligue 1

OL : la grande satisfaction d’Afonso Moreira après la victoire face au PSG

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Afonso Moreira @Maxppp
PSG 1-2 Lyon

Quelle belle victoire pour l’Olympique Lyonnais. Ce dimanche, sur la pelouse du PSG, les Gones sont partis chercher un succès précieux face à des Parisiens muselés offensivement (1-2). Trois points qui relancent totalement les Rhodaniens dans la course à la Ligue des Champions.

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Buteur et passeur décisif, Afonso Moreira a fait part de sa grande joie après la rencontre au micro de Ligue 1+ : « on savait que les trois points seraient importants. Il fallait bien défendre et être concentré pour tenir jusqu’à la fin. Il faut se projeter sur le prochain match. »

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