OL : la grande satisfaction d’Afonso Moreira après la victoire face au PSG

Quelle belle victoire pour l’Olympique Lyonnais. Ce dimanche, sur la pelouse du PSG, les Gones sont partis chercher un succès précieux face à des Parisiens muselés offensivement (1-2). Trois points qui relancent totalement les Rhodaniens dans la course à la Ligue des Champions.

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Buteur et passeur décisif, Afonso Moreira a fait part de sa grande joie après la rencontre au micro de Ligue 1+ : « on savait que les trois points seraient importants. Il fallait bien défendre et être concentré pour tenir jusqu’à la fin. Il faut se projeter sur le prochain match. »