Chelsea résiste à un assaut très séduisant pour N'Golo Kanté

Agé de 29 ans et sous contrat avec Chelsea jusqu’en 2023, N’Golo Kanté semblait voir le vent tourner avant l’été. Miné par des blessures à répétition la saison dernière, le champion du monde tricolore faisait partie des joueurs régulièrement annoncés partants. La raison ? Les Blues se veulent ambitieux pour leur mercato, mais doivent vendre pour rétablir un certain équilibre financier. C’est donc à ce moment que le nom de Kanté est sorti du chapeau.

Très rapidement, la nouvelle s’est répandue et les courtisans ont rappliqué. Le Paris Sain-Germain et le Real Madrid, pour ne citer qu’eux. Mais aujourd’hui, c’est bien l’Inter Milan qui se montre le plus pressant. N’Golo Kanté a beau avoir fait savoir qu’il ne souhaitait pas plier bagage, les Nerazzurri continuent à réfléchir sur LA proposition qui fera flancher les Blues.

Plutôt vendre Jorginho que Kanté

Et sans surprise, le club lombard, dont les finances ne lui permettent pas de sortir un gros chèque, a opté pour la formule « échanges de joueurs ». Le Daily Mail indique en effet que les Intéristes ont proposé à leurs homologues anglais un package Christian Eriksen-Marcelo Brozovic contre la venue de Kanté en Italie. Une offre qui confirme que l’Inter est déjà prêt à se débarrasser d’un Eriksen arrivé seulement l’hiver dernier.

De son côté, Brozovic fait partie, avec Skriniar, des éléments que l’Inter cherche à vendre pour avancer dans son mercato. Ce matin, la Gazzetta dello Sport a d’ailleurs reparlé d’un intérêt de l’AS Monaco pour le milieu de terrain croate. Malheureusement pour les Nerazzurri, cette proposition a été balayée de la main par les Londoniens. Il se murmure d’ailleurs que Frank Lampard ne souhaiterait plus se séparer de Kanté, mais plutôt de Jorginho. À suivre.