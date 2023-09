FC Nantes - OM : les compositions officielles

Pour ouvrir la 4ème journée de Ligue 1, l’OM se déplace à La Beaujoire pour y affronter le FC Nantes ce vendredi à 21h (suivez la rencontrer en direct sur FM). Les Olympiens cherchent à enchaîner et créer une dynamique positive avant d’attaquer la Ligue Europa après la trêve internationale. Avec un succès à domicile lors de la dernière journée malgré un contenu discutable pour certains, l’OM peut prendre la tête du championnat avec une troisième victoire en quatre matchs. Le club phocéen n’a d’ailleurs pas perdu contre le FC Nantes depuis 3 saisons. Les Canaries qui n’ont d’ailleurs pas encore gagné et qui démarrent une saison qui s’annonce difficile dans leur quête du maintien. Un seul point pour eux après 3 matchs mais un dernier match très encourageant contre Monaco dans un match à rebondissements.

Côté terrain, le 4-4-2 de Marcelino sera bien là avec Mbemba et Gigot dans l’axe, Veretout et Rongier associés au milieu entourés de Sarr et Correa qui fête sa première titularisation. Aubameyang et Vitinha sont associés devant pour la première fois. Pierre Aristouy, lui, opte pour un 5-3-2. Pierre-Gabriel et Merlin sur les côtés de la défense. Augusto, Adson et Chirivella au milieu de terrain. Et une doublette offensive composée de Simon et Mohamed.

Les compositions d’équipes :

FC Nantes : Descamps - Pierre-Gabriel, Castelletto, Cömert, Mepiyou, Merlin - Chirivella (cap.), Augusto, Adson - Simon, Mohamed.

OM : Lopez - Clauss, Gigot, Mbemba, Lodi - Sarr, Veretout, Rongier (cap.), Correa - Vitinha, Aubameyang.