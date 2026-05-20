Fribourg-Aston Villa : les compositions officielles

Sur les bords du Bosphore, au Besiktas Park d’Istanbul, Allemands et Anglais se retrouvent ce soir afin de déterminer qui soulèvera la Ligue Europa version 2025/26 (coup d’envoi à 21 heures). Favori de la première heure, Aston Villa se présente sous le commandement du maître de la compétition, Unai Emery, qui peut décrocher un 5e titre en C3, alors que Fribourg, un quasi-novice européen, souhaite jouer les trouble-fêtes et décrocher le premier trophée majeur de son histoire. Une seule absence notable pour le club d’outre-Rhin, celle de Suzuki sur le front offensif. Partout ailleurs, Julian Schuster aligne un XI identique à celui qui a éliminé Braga en demi-finale retour il y a 15 jours : Kubler, auteur d’un doublé face aux Portugais, est titulaire dans le couloir droit notamment. Vincenzo Grifo, le meilleur buteur de l’histoire des Breisgau-Brasilianer, est évidemment aligné, avec le brassard de capitaine. On fait dans la continuité chez des Allemands logiquement en confiance.

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Pas de surprise non plus chez les Villans, où il n’y a aucun changement dans le XI après la qualification acquise face à Nottingham Forest : Victor Lindelöf conserve sa place au milieu en compagnie de Youri Tielemans. Sur le côté gauche de la défense, Lucas Digne sera, en compagnie de l’arbitre François Letexier et avec l’absence longue durée de Boubacar Kamara, le seul représentant français dans les compositions de départ. Il pourrait être rejoint plus tard sur la pelouse par le défenseur de Fribourg Jordy Makengo, remplaçant.

Les compositions officielles :