Bayern : Karl-Heinz Rummenigge enfonce le football français

Le Bayern a été sacré champion d'Allemagne pour la trentième fois de son histoire ce mardi, après sa victoire (1-0) sur la pelouse du Werder Brême. Le président du conseil d'administration du club, Karl-Heinz Rummenigge, s'est réjoui du sacre après la rencontre. Il s'est également félicité de la reprise du championnat après la pandémie de coronavirus. Un choix que n'a pas pris la France, et l'ancien international allemand juge cette décision de dramatique.

« L'atmosphère était bizarre, avec à peine 20 personnes dans les tribunes, mais c'était la seule façon d'arriver à terminer cette Bundesliga. Le plus important était de finir la saison sur le terrain. Le pire qui aurait pu nous arriver aurait été une décision sportive prise sur tapis vert », a-t-il indiqué. Une situation vécue par le PSG, sacré champion de France prématurément. « Si on prend l'exemple de la France, on voit quel drame ça a provoqué, avec une avalanche de procès », a-t-il suivi. Fini les terrains pour cette saison, les duels ont lieu sur un terrain juridique en France et cela pourrait durer encore un bon moment.