Arsenal : Alexandre Lacazette explique sa mauvaise saison

Alors qu'Arsenal a terminé à un anonyme 8e place en Premier League, manquant les places européennes, il peut sauver sa saison en remportant la Cup ce samedi contre Chelsea. Une saison collective compliquée mais où l'Europe peut être accrochée à l'issue de cette rencontre primordiale. L'un des symboles peut être Alexandre Lacazette. Avec des statistiques en baisse (10 buts en 30 matchs de Premier League), l'attaquant français a vécu une année difficile.

L'ancien Lyonnais a décrypté sa saison tout en se projetant sur l'avenir dans une interview au Telegraph : « cela a été une saison difficile, peut-être la plus difficile de ma carrière. Mais je sais que j'ai beaucoup appris cette saison, mentalement, en pensant plus à l'équipe qu'en marquant des buts alors que j'avais ma longue période de disette. Je sais que cette saison, quand on parle de statistiques, n'est pas la meilleure. Mais ce n’est encore qu’une saison et je sais que la saison prochaine sera totalement différente pour moi ». Une confiance affichée alors que Mikel Arteta a affirmé son envie de le conserver.