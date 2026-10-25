OM : Bruno Genesio en remet une couche sur Keyliane Abdallah et Nouhoum Kamissoko !

Bruno Genesio n’a pas mâché ses mots concernant l’attitude de Keyliane Abdallah et Nouhoum Kamissoko après la victoire de l’Olympique de Marseille face au Havre (4-3), ce dimanche. L’entraîneur marseillais a publiquement recadré les deux jeunes joueurs, visiblement mécontent de leur comportement lors de cette rencontre. Alors que l’OM menait largement au score, le technicien leur a rappelé les exigences liées au fait de porter le maillot phocéen, notamment en matière d’humilité et de respect envers leurs coéquipiers.

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«On leur dit qu’ils ont les qualités pour jouer titulaires à Marseille. On leur dit que c’est presque une injustice quand ils ne jouent pas titulaires… Mais quand on rentre à Marseille, quand on mène 4-0, la moindre des choses, c’est de faire preuve d’humilité», a-t-il martelé en conférence de presse, insistant sur le respect dû aux titulaires, à l’institution et à l’ensemble du club. S’il reconnaît qu’il s’agit d’un apprentissage pour les deux jeunes joueurs, Genesio a prévenu qu’il comptait bien accélérer leur progression sur le plan du comportement. «Je vais me charger de leur apprendre plus vite que ce qu’il faut, parce qu’on va en avoir besoin», a-t-il conclu, envoyant un message clair à son groupe malgré les trois points remportés au Vélodrome.