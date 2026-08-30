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Premier League

Chelsea : Xabi Alonso explique l’absence d’Enzo Fernandez contre Brighton

Par Jordan Pardon
1 min.
Enzo Fernández @Maxppp
Chelsea 3-1 Brighton

Bien malin celui capable d’affirmer qu’Enzo Fernández rejoindra Manchester City d’ici mardi. Ce qui est certain en revanche, c’est que l’absence de l’Argentin dans le groupe des Blues, ce dimanche, pour affronter Brighton, n’est pas anodine. Annoncé chez les Skyblues où il retrouverait son ancien entraîneur Enzo Maresca, le champion du monde 2022 a été laissé à l’écart.

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Avant la rencontre, l’entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, a expliqué au micro de Sky Sports l’absence de son milieu argentin : « on a besoin que tous les joueurs de l’équipe soient concentrés à 100% », a confié le coach espagnol. À chacun d’en tirer sa propre interprétation.

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