OM - Troyes : les compositions probables

La semaine fut dure pour les Phocéens. Jeudi soir, l'écurie dirigée par Jorge Sampaoli s'est lourdement inclinée sur la pelouse de Galatasaray, sur le score de 4-2, et elle n'a toujours pas remporté la moindre rencontre européenne après cinq journées d'Europa League. Une élimination qui survient en plus après un nouveau match marqué par des incidents, à Lyon cette fois. Les Marseillais ne sont en rien responsables, mais force est de constater que pour se préparer et conserver un rythme de croisière, ce n'est pas idéal...

Autant dire que face à l'ESTAC, les prestations individuelles mais aussi collectives seront scrutées de près, alors que des premières critiques commencent à s'élever contre Jorge Sampaoli, dont l'équipe s'essouffle après un très bon début de saison. En face, ça ne va pas forcément mieux, avec deux défaites et un nul sur les trois dernières journées de Ligue 1, et la pire attaque du championnat à égalité avec Lorient.

Sampaoli n'a qu'un blessé : Under

Pour ce match au Vélodrome, le tacticien argentin devrait continuer de miser sur Pau Lopez dans les cages. Devant lui, le trio Luan Peres, Balerdi et Saliba pour sécuriser la surface. Au milieu, Guendouzi, Kamara et Rongier pour animer le jeu, avec De La Fuente et Harit qui apporteront de la folie sur les flancs. Enfin, Dimitri Payet jouera en soutien d'Arkadiusz Milik.

En face, Laurent Batlles a bien plus de blessés et va devoir bricoler un peu. Gallon sera dans les cages, avec un trio Salmier, Giraudon et Rami devant lui. Koné et Biancone animeront les ailes. Baldé, Tardieu, Kouamé et Dingomé composeront la ligne du milieu de terrain, avec Touzghar en référence offensive.

