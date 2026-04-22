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Ligue 1

Accord trouvé entre Dante et le Bayern Munich !

Par Dahbia Hattabi
Dante, capitaine de l'OGC Nice @Maxppp

À 42 ans, Dante vit sa dernière saison en tant que footballeur professionnel. Le Brésilien va raccrocher les crampons une fois la saison terminée. Il espère finir sur une bonne note avec Nice, qui lutte pour son maintien en Ligue 1. Après cela, le défenseur va entamer sa reconversion.

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Comme attendu depuis plusieurs mois, il va devenir entraîneur. Sky Germany assure d’ailleurs ce mercredi que tout est bouclé avec son ancien club, le Bayern Munich. Il va y devenir le coach de l’équipe U23 la saison prochaine. Il succédera à Holger Seitz.

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