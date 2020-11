Arsenal : Mikel Arteta fait le point sur la situation de William Saliba

Acheté par Arsenal en 2019, le défenseur central français William Saliba (19 ans) est resté un an en prêt au sein de son club formateur, l'AS Saint-Étienne. Cependant, le natif de Bondy est définitivement arrivé à Londres cet été afin de jouer pour une place dans l'équipe première. Si tout semblait idéal pour l'éclosion de William Saliba c'est finalement avec l'équipe réserve qu'il doit évoluer. Son coach Mikel Arteta ne l'a toujours pas utilisé cette saison. Devancé dans la défense à trois par Gabriel, Shkodran Mustrafi, Pablo Mari, Rob Holding, David Luiz ou encore Kieran Trippier, l'ancien Stéphanois est dans une mauvaise posture.

Interrogé sur la situation de son joueur, Mikel Arteta a fait le point : «pour le moment, avec le nombre de défenseurs centraux que nous avons dans l'équipe, nous avons dû le laisser en dehors de l'équipe, ce qui est douloureux. Maintenant, nous avons des blessures et nous aurions pu l'utiliser, mais cela fait partie du métier. Nous avons certainement essayé lors des derniers jours du mercato de trouver le bon club, mais nous n'avons pas pu. Nous allons revoir la situation dans les prochaines semaines et nous asseoir avec lui pour voir quelle est la meilleure chose à faire. Mais cela dépendra aussi de lui et de la situation des autres joueurs.»