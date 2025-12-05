Le coup d’envoi de la Coupe du Monde excite la presse mondiale, Chelsea veut s’offrir Guirassy

Cap sur l’Amérique !

C’est le gros événement de la journée, le tirage au sort tant attendu de la Coupe du Monde 2026 ! Cette fois ça y est, avec ce tirage, on commence à sérieusement se projeter sur la plus grande compétition internationale qui nous attend cet été ! «Voilà de quoi il s’agit», placarde avec excitation le journal AD. Le journal Le Parisien résume les chapeaux avant le tirage au sort. «Amérique, les voilà», se réjouit de son côté L’Equipe. En Italie, La Gazzetta dello Sport évoque brièvement le tirage, mais se concentre sur une date précise, celle du barrage de l’Italie contre l’Irlande du Nord. Ce match capital pour tout un pays aura lieu le 26 mars dans le stade de l’Atalanta à Bergame. En Angleterre, le Daily Express placarde les envies de gagner de l’Angleterre. En Espagne, on se veut plus prudent même si la Roja part grande favorite. Pour Sport, le pire tirage pour les hommes de Luis de La Fuente serait la Croatie ou le Maroc dans le chapeau 2 et la Norvège d’Erling Haaland dans le chapeau 3.

La suite après cette publicité

Chelsea veut encore un attaquant

A Chelsea, le quotidien allemand Bild nous révèle un intérêt prononcé pour Serhou Guirassy, l’attaquant de Dortmund. Les Blues auraient déjà pris contact avec son agent au sujet de ses projets d’avenir. Des sources proches de l’attaquant affirment que Guirassy rêve d’un nouveau contrat lucratif, une dernière grande étape au sommet de sa carrière. Un départ cet hiver n’est toutefois ni envisagé par le joueur ni par le club allemand. Chelsea est prêt à mettre les 50 M€ correspondant au montant de sa clause libératoire. Son salaire qui avoisinerait les 10 M€ ne serait pas non plus un problème.

Le Barça va sortir le chéquier

À l’occasion du forum «Barça : entre histoire et avenir» organisé par La Vanguardia, le président barcelonais a fait un gros point mercato. La défense a été désignée comme chantier prioritaire, surtout après la pause à durée indéterminée de Ronald Araujo. Selon Sport, Nico Schlotterbeck figure parmi les joueurs ciblés par le Barça. Hansi Flick l’apprécie beaucoup et pense qu’il pourrait parfaitement combler le vide laissé par Iñigo Martínez. Défenseur de Dortmund, Schlotterbeck reste déterminé à ne pas prolonger, la concurrence est féroce sur ce dossier puisque le Bayern Munich, mais aussi surtout le Real Madrid sont intéressés par le joueur. Le plan B du Barça se nomme Gonçalo Inácio du Sporting, mais il faudra là sortir le chéquier.