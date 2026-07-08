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Bordeaux : Rio Mavuba prolonge

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Rio Mavuba @Maxppp

Malgré l’expulsion des Girondins de Bordeaux de toutes compétitions nationales, Rio Mavuba croit toujours au projet bordelais. Le coach des Marine-et-Blanc vient en effet de prolonger son contrat d’un an.

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«Le FC Girondins de Bordeaux est heureux d’annoncer la prolongation de Rio Mavuba au poste d’entraîneur principal de l’équipe première pour la saison 2026-2027. Arrivé à la tête du groupe la saison dernière, Rio Mavuba poursuivra sa mission avec l’objectif de s’inscrire dans la continuité du travail engagé et de préparer au mieux ce nouvel exercice», indique le club au scapulaire.

Pub. le - MAJ le
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