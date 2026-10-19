Kylian Mbappé s’enflamme pour son frère Ethan

Fraîchement sacré Onze d’Or 2026, après avoir terminé la saison 2025-2026 avec les titres de meilleur buteur de Liga, de la Ligue des Champions et de la Coupe du Monde 2026, Kylian Mbappé a accordé une longue interview à Onze Mondial. L’occasion pour lui de rendre hommage à son petit frère Ethan. Âgé de 19 ans, le jeune milieu offensif a vécu un début de carrière animé. Lancé dans les équipes de jeunes du PSG, Ethan Mbappé avait été l’une des victimes collatérales du divorce entre Kylian et le club de la capitale. Parti à Lille, le natif de Montreuil a parfaitement su s’imposer comme un élément moteur du onze type nordiste. Et pour son grand frère, c’est une vraie démonstration de force.

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« Je pense qu’il y a plus de mérite à être lui qu’à être moi, peu importe ce que j’ai fait, parce qu’il joue avec un poids que je n’avais pas. Et donc sur ça, c’est clair que… moi quand je suis arrivé, avec tout l’amour et le respect que j’ai pour mes parents, quand je suis rentré sur le terrain, personne ne se disait que j’étais le fils de Wilfried et Fayza, personne ne le savait ! Donc j’ai joué comme bon me semblait et mes erreurs n’avaient pas d’impact. Elles ont eu un impact après, quand je suis devenu ce que je suis devenu, bien sûr, parce que ce sont les aléas du métier, mais lui n’a pas eu l’opportunité de faire des erreurs sans conséquences. Il a tout de suite été jugé, même avant de jouer. Il a toujours eu un jugement au-dessus de la tête avant même de pouvoir faire quelque شيء pour être jugé. Et donc c’est pour ça qu’il y a beaucoup plus de crédit à ce qu’il fait par rapport à ce que j’ai pu faire au même âge ou même maintenant. Parce qu’au final, lui a tout de suite été mis dans une case où les gens ne prennent pas le temps de réfléchir ou d’analyser. Et c’est pour ça que je suis très content de ce qu’il fait, il démontre qu’il va avoir sa carrière à lui, il a sa carrière à lui. Je pense qu’objectivement, il a tout pour faire une grande carrière », a-t-il confié.