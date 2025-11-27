Ligue des Champions : les deux clubs belges qui vont jouer leur survie face à l’OM

Lors du tirage au sort effectué le 30 août dernier, ce double déplacement en Belgique était perçu par les supporters marseillais comme l’occasion idéale de récolter un maximum de points en Ligue des Champions, dans la perspective d’une qualification pour la suite de la compétition. Le hasard du calendrier a placé l’Union Saint-Gilloise et le Club Bruges lors des 3 dernières journées, forcément décisives, et les résultats de chacun de ces clubs font de la réception de l’OM un enjeu capital.

Marseille, d’abord, s’est parfaitement replacé dans la course à la qualification en s’imposant à domicile face à Newcastle, histoire d’oublier la déroute face à l’Atalanta. L’OM compte 6 points, et doit donc se déplacer à l’USG lors de la 6e journée puis à Bruges lors de la 8e et dernière journée, avec la réception de Liverpool entre temps. Si les Reds sont particulièrement mal en point cette saison, ce ne sont pas non plus les 3 points les plus évidents à prendre, et il faudra donc aller chercher des résultats en Belgique.

L’USG et Bruges ont l’OM dans le viseur

Problème, l’Union Saint-Gilloise, équipe du chapeau 4, s’est elle aussi totalement relancée à la faveur d’une victoire dénichée sur la pelouse de Galatasaray mardi soir. La voilà avec 6 points au compteur, 2 matches à jouer à domicile (l’OM et l’Atalanta) et un déplacement pour jouer le Bayern Munich. Pour la formation belge, le prochain match face à l’OM est donc vu comme l’occasion d’engranger 3 points de plus pour aller pourquoi pas décrocher une qualification inespérée pour les barrages. Certaines estimations prévoient ainsi que 9 points pourraient suffire pour être dans le top 24.

Doit-on encore présenter le Club Bruges ? Pas un foudre de guerre à l’extérieur (3 défaites en 3 déplacements), le club de l’éternel Vanaken est un supplice à jouer au stade Jan Breydel. Demandez à l’AS Monaco, étrillée 4-1 lors de la première journée, ou au FC Barcelone, plus que bousculé et presque heureux du 3-3 obtenu lors de la quatrième journée. Les Blauw-Zwart comptent 4 points au compteur, et vont eux aussi recevoir 2 fois sur les 3 derniers matches. D’abord Arsenal dans deux semaines, ce qui n’incite guère à l’optimisme. Par contre, s’ensuivra un déplacement à Almaty, et un succès là-bas les amènerait à 7 points, avec la perspective d’une véritable finale, à domicile face à l’OM lors de la dernière journée. Vous l’aurez compris, même si naturellement aucun match n’est facile en Ligue des Champions, ce sont deux adversaires revigorés et déchaînés qui attendent de pied ferme l’OM.