Maik Nawrocki tout proche de Lens

L’été est chaud, notamment du côté du Racing Club de Lens. Le club nordiste a déjà accueilli quatre nouveaux éléments avec Saud Abdulhamid (AS Roma), Thorgan Hazard (Anderlecht), Michaël Cuisance (Hertha Berlin) et Michał Skóraś (La Gantoise). Et justement après le recrutement du polyvalent joueur de couloir, les Artésiens sont en passe de recruter un élément polonais. Selon nos informations, Maik Nawrocki a de bonnes chances d’être recruté.

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Défenseur central de 25 ans appartenant au Celtic Glasgow, ce dernier dispose encore de 3 ans de contrat avec les Bhoys. Formé au Werder Brême et passé par des prêts du côté du Warta Poznan et du Legia Varsovie, il avait rejoint les Écossais en 2023 contre 5 millions d’euros. Disputant 18 matches avec le Celtic, il a été prêté la saison dernière à Hanovre où il s’est imposé en D2 allemande avec 17 apparitions pour 3 buts et 3 passes décisives.